ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହଠାତ୍ ମାଡ଼ିଆସିଲା ଆଉ ତାଣ୍ଡବ କଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଉଠି ଥିଲା ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ପବନ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଦେଖାଗଲାନି।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜଧାନୀରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁଛି ପବନ। ତେବେ ଏତିକି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଖରା ଏବଂ ଗରମରେ ସିଝୁଥିଲେ ସହରବାସୀ ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଛି।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ପବନର ବେଗ ୬୦ ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଛି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥମ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଗଛ ପଡ଼ି ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୯୯୧ ମସିହାରରେ କ’ଣ ପାଇଁ ସୁନା ବନ୍ଧକ…

ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଏକାଥରେ ୫…

You might also like More from author
More Stories

୧୯୯୧ ମସିହାରରେ କ’ଣ ପାଇଁ ସୁନା ବନ୍ଧକ…

ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଏକାଥରେ ୫…

ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ସଫଳ…

ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ: ସେଲୁନ୍…

1 of 14,237