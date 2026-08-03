ରୋଷେଇ ଘରର ଚିମନିରେ ଜିଦ୍ଦି ତେଲିଆ ଦାଗ? ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଚୁଟକିରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ସଫା
ରୋଷେଇ ଘରର ଚିମନିରେ ଜମିଥିବା ଜିଦ୍ଦି ତେଲିଆ ପରତକୁ ଏବେ ସହଜରେ ସଫା କରନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋଷେଇ ଘରର ଚିମନିରେ ଲାଗିଥିବା ତେଲିଆ ଦାଗ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବେକିଂ ସୋଡା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ବେକିଂ ସୋଡା ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ଗାଢ଼ା ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଚିମନିର ତେଲିଆ ଦାଗ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ୧୫ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଭଲଭାବେ ଘଷି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ତେଲିଆ ଦାଗ ସହଜରେ ସଫା ହୋଇଯିବ।
ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡିଶ୍ ସୋପ୍ ମଧ୍ୟ ଚିମନିରେ ଲାଗିଥିବା ତେଲିଆ ଦାଗ ସଫା କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ବାଲ୍ଟି ଗରମ ପାଣିରେ ଡିଶ୍ ସୋପ୍ର କିଛି ବୁନ୍ଦା ମିଶାନ୍ତୁ।
ଏହି ଘୋଳରେ ଏକ କପଡ଼ାକୁ ଭିଜାଇ ଚିମନିକୁ ଭଲଭାବେ ପୋଛନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣି ତେଲର ମୋଟା ସ୍ତରକୁ ନରମ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ତେଲିଆ ଦାଗ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ।
ଧଳା ଭିନେଗାର ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଲିନର ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଭିନେଗାର ଓ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଚିମନି ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଏକ ସ୍ପଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲଭାବେ ପୋଛି ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିମନିରେ ଲାଗିଥିବା ଚିକ୍କଣା ତେଲ ସହଜରେ ଦୂର ହେବା ସହ ଭଲ ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ।
ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଗରମ ଖାଇବା ତେଲ ମଧ୍ୟ ଚିମନିରେ ଲାଗିଥିବା ଜିଦ୍ଦି ତେଲିଆ ଦାଗ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏକ କପଡ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ଗରମ ତେଲ ଲଗାଇ ଚିମନିରେ ଜମିଥିବା ତେଲର ମୋଟା ପରତକୁ ଭଲଭାବେ ଘଷନ୍ତୁ। ଏହା ପୁରୁଣା ତେଲିଆ ପରତକୁ ନରମ କରି ଛାଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
ଏହାପରେ ଡିଶ୍ ସୋପ୍ ମିଶା ଗରମ ପାଣିରେ ଚିମନିକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚିକ୍କଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ଯଦି ଚିମନି ଉପରେ ବହୁତ ମୋଟା ତେଲିଆ ପରତ ଜମିଯାଇଛି, ତେବେ କର୍ଣ୍ଣଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଓ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ଗାଢ଼ା ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଚିମନି ଉପରେ ଲଗାଇ କିଛି ସମୟ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ ହାଲୁକା ହାତରେ ଘଷି ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷକରି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚିମନିରେ ଜମିଥିବା ଜିଦ୍ଦି ତେଲିଆ ପରତ ହଟାଇବାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ।
ଚିମନି ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ ବାଷ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ କପଡ଼ାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଭଲଭାବେ ଚିପୁଡ଼ି ଚିମନି ଉପରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ।
ବାଷ୍ପର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଚିମନିରେ ଜମିଥିବା ତେଲିଆ ପରତ ନରମ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ପରେ ଚିମନିକୁ ସଫା କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ।
ଚିମନି ସଫା କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ନରମ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ସ୍ପଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚିମନିରେ କୌଣସି ଖରୋଚ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ବାରମ୍ବାର ତୀବ୍ର ରାସାୟନିକ କ୍ଲିନର ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଚିମନିର ଚମକ କମାଇ ଦେଇପାରେ।
ଚିମନିକୁ ମାସକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଦ୍ଦି ତେଲିଆ ଦାଗ ଜମିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ନାହିଁ।
ଏହା ସହ ଚିମନିର ଫିଲ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଟର ସଫା ରହିଲେ ଚିମନି ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ସହ କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହେ।