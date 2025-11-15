ଶିଶୁ ଦିବସରେ ବି ଛାଡିଲେନି ଶିକ୍ଷକ; ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ, ଚାଲିଗଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ…
କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗଲା ଜୀବନ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଶିଶୁ ଦିବସରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଗୁରୁ। କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସାରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଦାବି।
୧୦୦ ଥର ବସ ଉଠ ହୋଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଇବାରୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ।
ଭାସାଇର ଶ୍ରୀ ହନୁମନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ କାଜଲ ଗୋଣ୍ଡ ଗତକାଲି ଶିଶୁ ଦିବସ ଥିବା ବେଳେ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୧୦ ମିନିଟ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୦୦ ଥର ବସ ଉଠ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବସ ଉଠ ସମାପ୍ତ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିଠିର ତଳ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।
ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପିଠିରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଥିବା ନାଳାସୋପରା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ କାଜଲକୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ଜେଜେ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
କାଜଲର ପରିବାର ଲୋକ କଣ କହିଛନ୍ତି: ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏପରି ଅଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏପରିକି ସେ ବସ ଉଠ ହେବା ସମୟରେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ କାଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ପିଠିରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିରୋଧରେ କଡା ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।