ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦରକାର…
ଆଡ୍ମିସନ୍ ସୁଯୋଗ ନମିଳିବାରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଓ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ୱେସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ କରିନେଇଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦରକାର…। ଆଡମିସନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି(ଆଇଆଇଟି) କାନପୁର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ହ୍ୟାକ କରି ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆଇଆଇଟି କାନପୁରରେ ‘ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି’ କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫି’ ଜମା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।
ଆଡ୍ମିସନ୍ ସୁଯୋଗ ନମିଳିବାରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଓ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ୱେସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ “Site is hacked. All I need is just a fair chance.” ବୋଲି ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ୱେବସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା।
ହ୍ୟାକ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X ଓ Redditରେ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ; ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ନୁହେଁ। ବରଂ ନିଜ ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ କୌଶଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମଣିନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି; ଛାତ୍ର ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଓ ଆଇଆଇଟି ମାଦ୍ରାସର ୱେବସାଇଟ୍ର କିଛି ଅଂଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି; ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିଲା। କାରଣ ଆବେଦନ ସମୟରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନୁଭବର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଡାକିବୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରିବୁ। ସେ ଯଦି ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି।
ଆଇଆଇଟିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି; ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍ଥା ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ପରଖିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଆସୁଛି।