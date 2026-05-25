୯ମ ରୁ ୧୨ଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ
PM YASASVI ସ୍କଲାରସିପ ଅଧୀନରେ OBC, EBC ଏବଂ DNT ବର୍ଗର ୯ମ ରୁ ୧୨ଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ୭୫ ହଜାରରୁ ୧.୨୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ।
PM YASASVI Scholarship Scheme: ଆଜିର ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ତେଜ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପିଏମ ଯଶସ୍ୱୀ ସ୍କଲାରସିପ ଯୋଜନା (PM YASASVI Scholarship Scheme)। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ।
ପିଏମ ଯଶସ୍ୱୀ ସ୍କଲାରସିପ ଯୋଜନା କଣ?
ପିଏମ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା। ଏହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରରୁ ଆସୁଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ସ୍କଲାରସିପ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଫିସ, ପୁସ୍ତକ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଉପରୁ ଶିକ୍ଷାର ବୋଝ କମ କରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ।
କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି?
ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ OBC, EBC ଏବଂ DNT ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏହି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ଦେଶର ପ୍ରଗତି କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି।
୯ମ ଏବଂ ୧୦ ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ସହାୟତା?
ପିଏମ ଯଶସ୍ୱୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୯ମ ଏବଂ ୧୦ ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଫିସ୍ ଜମା କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହି କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ସହାୟତାର ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
୧୧ଶ ଏବଂ ୧୨ଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଲାଭ
ଯେପରି ଶ୍ରେଣୀ ବଢ଼ିଥାଏ, ପାଠପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ୧୧ଶ ଏବଂ ୧୨ଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧.୨୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ।
କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା
ପିଏମ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଯୋଜନା କେବଳ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଧୀନରେ ‘ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲେଜ ଏଜୁକେସନ୍’ (Top Class College Education) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩,୦୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୫,୦୦୦ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ଜରୁରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ?
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ OBC, EBC କିମ୍ବା DNT ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୨.୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେହିପରି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୯ମ ରୁ ୧୨ଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ?
ପିଏମ ଯଶସ୍ୱୀ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନଲାଇନ୍। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ବସି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ‘ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍’ (NSP) କିମ୍ବା ଯଶସ୍ୱୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।