ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ! ବିହାରର ଏହି ଗାଁରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ, ଲୋକ ଦେଖି ହୁଅନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!
ଛାତ ଏପରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହିମାଳୟ । ଫୋଟ ଦେଖି ହୋଇଯିବେ ତାଜୁବ୍ ।
ପାଟନା: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିହାରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । କେତେବେଳେ ଖରା ପୁଣି କେତେବେଳେ ଛାଇର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ବିହାର ଚମ୍ପାରଣର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଛାଡିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହିମାଳୟ ଦେଖାଯାଏ ।
ଏପରି ଲାଗେ ଯେମିତି ପୁରା ଗାଁ ସେହି ପର୍ବତରେ କୋଳରେ ରହିଛି । ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ, ହିମାଳୟର ଏହି ମନୋଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଛାତ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ।
ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ ହିମାଳୟ: ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହା ସହଜରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ବିଶେଷକରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ହିମାଳୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଏହାର ପର୍ବତମାଳାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ହୁଏ।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଶେ ହିମାଳୟ: ବିଶେଷକରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୌନାହା, ରାମନଗର (ବନ ଅଞ୍ଚଳ), ବଗାହା, ହରନାଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଲ୍ମିକିନଗର ଅଞ୍ଚଳର ନେପାଳର ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ହିମାଳୟକୁ ସହଜରେ ଦେଖି ହୋଇଥାଏ । ହାଲୁକା ବର୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ପର୍ବତମାଳାକୁ ସହଜରେ ଦେଖିହୁଏ ।
ଶୀତ ପଡିଲେ ଦିଶେ ମନୋରମ: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅପେକ୍ଷା ଶୀତ ଋତୁରେ ହିମାଳୟ ଦେଖିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ହାଲୁକା ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ବଗାହା ଏବଂ ଗୌନାହା ଭଳି ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହିମାଳୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାଲ୍ମୀକି ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସଫାରୀ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ହିମାଳୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ।