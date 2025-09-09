ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କି? ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାମିଲ ନେଇ କାଲି ବସିବ ବୈଠକ

କାଲି ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ

By Chinmayee Beura
Subhadra Yojana

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ କି ନାହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏନେଇ ତିନି ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ପରିବହନ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା।

ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟଲରେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ଅଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କେୱାଇସି ଡେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଉପୁଜିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।

ଭୁଲ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ପରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଗତ ୯ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଖାପଖି ୧ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ହଟଚମଟ; ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ…

ନାବାଳିକା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ‘ଆମ ବସ୍’, କଟକ…

You might also like More from author
More Stories

ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ହଟଚମଟ; ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ…

ନାବାଳିକା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ‘ଆମ ବସ୍’, କଟକ…

ଇଣ୍ଟରନେଣ୍ଟ ଉପରେ ‘ସମୁଦ୍ର…

ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ୧,୩୦୦ ଟଙ୍କା ବଢିଗଲା ସୁନା…

1 of 28,305