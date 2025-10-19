ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେନି ଏହି ମହିଳା; ନୂଆ ନିୟମ ଆଣଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛି ନିୟମ…

ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଥାଇପାରେ...

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଉ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ପୁଣି ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଗାଇଡ ଲାଇନ । ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହେବା ଆଗରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ନିୟମ । କଣ ଆସିଛି ନୁଆ ଅପଟେଡ୍ । କଣ ଆପଣ ବି ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି କି ?

୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ବାର୍ଷିକ ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଏସଟି ତଥା ଏସସି ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ୨ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।

