ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ ସରକାର; ଖାତାକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା…

ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ ସରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଗଲା ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଲେ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ଯାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଟଙ୍କା ଭେଟି ଦେଲେ ସରକାର। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଲେ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେଠାରୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ।

ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୨ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୬୬୫ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା। ୨ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇଲେ ସରକାର। ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ।

