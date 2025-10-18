ODI ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ, କୋହଲିଙ୍କ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଶୁଭମନ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ଡେବ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନାହାଁନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ପରି ଦୃଢ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରିବେ ନାହିଁ।
ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ
ହଂସ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ କହିଛନ୍ତି, “ବାହାରରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବଦଳି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେ ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଆନ୍ତି।
ପିଚ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସେ କ’ଣ ଭାବନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ କ’ଣ କରିବେ? ମୋର ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ।”
ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ
26 ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଦଳକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେବା ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ହୋଇଛି।
ସେମାନେ କିପରି ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାହି (ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନି), ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଦଳ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ।”
ଗର୍ବର ବିଷୟ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେମାନେ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ରନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି। ଏତେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଥିବା ଏକ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବି ନାହିଁ।
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ମୁଁ ଏପରି ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅତୁଳନୀୟ। ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରନ କରିଛନ୍ତି।”