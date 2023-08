ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପଦେଷ୍ଟା, ମିଳିବ କ୍ୟାବିନେଟ ପାହ୍ୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣିଥରେ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡିକରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପଦବୀ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦ ଓ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଡିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ନୂତନ ଭୂମିକାରେ, ସେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସହିତ ସମାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ।

ଉଭୟ ପ୍ରବେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସେବାରେ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

What good is a task if it is not uphill Soumyajit? And what good is a hill, if it is not up! I will need everyone's help for this journey. This one is not about me, it is about us. Together, we will make a difference. Together we will build memorability.

