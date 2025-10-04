ଜାଣନ୍ତି କି ବିନା ଚାକିରୀରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଖାନ ସାର, ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବିବେ କେମିତି
ଦିନେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ୯୦ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ରୋଜଗାର ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେଇ ଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଟନାରେ ଖାନ ଜିଏସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଉଥିବା ଖାନ ସାର୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ପଥ ସହଜ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖାନ ସାର୍ ୯୦ ଟଙ୍କା ବସ୍ ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଛୋଟ ସହରରେ, ଫୈସଲ ଖାନ ନାମକ ଏକ ପୁଅ ଏକ ସାଧାରଣ ଘରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଠିକାଦାର ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୈସଲଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଥିଲା। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଫୈସଲ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ସେ ତିନିଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ: ପ୍ରଥମେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ, ତା’ପରେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜ ପାଇଁ, ଏବଂ ଶେଷରେ NDA ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫୈସଲ ଖାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଖାନ ସାର୍ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନପାଇ, ଫୈଜଲ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଛାତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟପ୍ପର ହେଲା। ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା, ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଫୈଜଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଏବେ ବି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସାରା ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୪୦ ପାଇଲେ। ଘରକୁ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଥିଲା ୯୦ଟଙ୍କା । ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରି, ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଭୋକିଲା ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ।
କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା: ସେହି ରାତିରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି ସେ ନିଜର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ଖୋଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଏକ ବୋମା ଫିଙ୍ଗାଗଲା। ହାର ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଫୈଜଲ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ ଝାଡୁ ଧରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫୈଜଲଙ୍କୁ ଅପାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଏକ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ୧୦୭ କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।” ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଏହା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ। ଆଜି, ଖାନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କ YouTube ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି।
ଖାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି: ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ୫କୋଟି ରୁ ୨୦କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ପରିସର ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ, କୌଣସି ଠୋସ୍ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ନିଜେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନାହାଁନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ତାଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ କ’ଣ?: ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାନସାର ଙ୍କ ଦୈନିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୭୦ହଜାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆୟର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଖାନ ଜିଏସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ଯାହାର ୨.୪କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପନ, ପ୍ରାୟୋଜକତା ଏବଂ ସୁପର ଚାଟ୍ ରୁ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ସେ ପାଟନା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖାନ ଜିଏସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଖାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ନାମକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚଲାନ୍ତି। ଏହି ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ UPSC, BPSC, SSC, ରେଲୱେ ଏବଂ NEET ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।
ଖାନ ସାର୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଦେଓରିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଟପାର ରାଣୀ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଡୋମଡିହ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର୧ ରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଖାନ ସାରଙ୍କ ଆପ୍, ଖାନ ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆୟରେ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି।