ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS ଅଧିକାରୀ

ନେହା କ୍ରମଶଃ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରିପାଇଲେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟପ୍ପର ହେଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କଲା ଯେ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଫଳତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ।

By Shiv Sankar Singh

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ଜନ୍ମିତ ନେହାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ବହୁ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ କଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଆୟକର ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ପରିବାରକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଜୟପୁର, ଭୋପାଳ, ବିଲାସପୁର, କୋରବା ଓ ରାୟପୁର ଭଳି ସହରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଓ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇଥିଲେ।

ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଧୀରେ ଧୀରେ ନେହା ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା ଯେ ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। ପରିବାରର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ମୋ ପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା’ଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ…

ସଫଳତା ନେହାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ।

ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତାକୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ନେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଠିନ ସମୟରେ ପରିବାରର ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ବିଫଳତାରେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।

ତୃତୀୟ ବିଫଳତା ପରେ ନେହା ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋବାଇଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଉତ୍ତର ଲେଖନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସୁଧାରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।

ନେହାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ଦିଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ। ଏକ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟପୱାଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଗତି ଓ ସମୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଥିଲା, ଯାହା ୟୁପିଏସସି ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ।

ନେହାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ୨୦୨୧ ୟୁପିଏସସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ୫୬୯ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୁଜରାଟ କ୍ୟାଡରରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ନେହା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାହାରୁ ସେ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବନାର ବନ୍ୟା ଥିଲା। ପରିବାର ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖି ସେ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ବିଫଳତାକୁ ସାର୍ଥକ ମନେ କରିଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହରଦୋଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ (ଉଊଙ) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନେହା ୟୁପିଏସସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା କେବଳ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ାଗଲା ତାହା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସମୟକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୋଜନା, ନିୟମିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଉତ୍ତର ଲେଖନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଝିଅରୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଦେଶର ହଜାର ।

You might also like More from author
More Stories

ସପ୍ତାହ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର

ମୋ ପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା’ଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ…

ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ…

୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ-ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି…

1 of 31,774