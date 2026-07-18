ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ରକେଟ୍ ‘ବିକ୍ରମ-୧’ର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ
ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ରକେଟ୍ 'ବିକ୍ରମ-୧'ର ଉତକ୍ଷେପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ରକେଟ୍ ‘ବିକ୍ରମ-୧’ର ଉତକ୍ଷେପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମାନବବିହୀନ ରକେଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଛି। ଅର୍ବିଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ରକେଟ୍ ‘ବିକ୍ରମ-୧’କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି।
ମହାକାଶରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’
ଏହି ରକେଟ୍ ସହିତ ପେଲୋଡ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ହାତଲେଖା ଏକ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଲେଖିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଲୋଡ୍ରେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ନିବେଶକ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନକୁ ‘ମିଶନ୍ ଆଗମନ’ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛି।
ବିକ୍ରମ-୧: ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ଭେହିକିଲ୍
ଏହି ମିଶନ୍ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ରେ କମ୍ପାନୀ ‘ବିକ୍ରମ-ଏସ୍’ ନାମକ ଏକ ସବ୍-ଅର୍ବିଟାଲ୍ ମିଶନ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ୮୮.୮ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ ୫.୦୭ ବେଗ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିକ୍ରମ-୧ ହେଉଛି ସାତ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ଭେହିକିଲ୍, ଯାହାକୁ ୩୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନର ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଇସ୍ରୋର ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କମ୍ପାନୀ
ଇସ୍ରୋର ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ସ୍କାଇରୁଟ୍ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପବନ ଚନ୍ଦନା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ରକେଟ୍ର ଭୂମି ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ମିଶନ୍ ପାଇଁ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ମହାକାଶ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ପଥରେ ଅଛି।