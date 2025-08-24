ମାଟିରେ ମିଶିବ ପାକିସ୍ତାନ! ୨୫୦୦ କି.ମି. ରେଞ୍ଜ, ୧୫୦ କି.ମି. ଉଚ୍ଚତାରେ ମିଶାଇଲକୁ ପାଉଁଶ କରିବ ଭାରତର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର

ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମିଶାଇଲର ବିଶେଷତ୍ୱ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ।

By Jyotirmayee

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘଟି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ (IADWS)ର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ ‘ସଫଳତାପୂର୍ବକ’ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ IADWS, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବିକାଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ
ଶନିବାର ଦିନ 12.30 ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ପରେ ନୂତନ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି।

IADWS ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରଗାମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ (VSHORADs) କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଜର-ଆଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର (DEW) ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ରାଜନାଥ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ‘IADWS ସଫଳତାର ସହ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ DRDO, ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।’ “ଏହି ଅନନ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମ ଦେଶର ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ।”

ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ​​

ଭାରତର ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ‘ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର’ ଏହାର ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ 2500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ 150 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକାଇପାରିବ।

ଏହା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବଂ ଲେଜର-ଗାଇଡେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଏ।

ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 5 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଗଠନ ଭୂମି-ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ମହାକାଶ-ଭିତ୍ତିକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ରାଡାର ନେଟୱାର୍କ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହାଇପରସୋନିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା। ସରକାର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ।

ଅଗ୍ନି-5 ର ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ‘ଅଗ୍ନି-5’ ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦେଶର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ପରେ, ଭାରତର ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

