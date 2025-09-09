ମୁଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ବୁଲାଇଦେବା ନୁହେଁ ଭଲ ସଙ୍କେତ! ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର 90% ଆଶଙ୍କା; ଡେରି ନ କରି ତୁରନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ମୁଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ବୁଲାଇଦେବା ନୁହେଁ ଭଲ ସଙ୍କେତ! ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର 90% ଆଶଙ୍କା; ଡେରି ନ କରି ତୁରନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭଳି । ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖନ୍ତୁ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଠିଆ ହେଲେ, ଚାଲିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭଳି । ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେପରିକି ଥକ୍କାପଣ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, କମ୍ ରକ୍ତଚାପ, ରକ୍ତହୀନତା କିମ୍ବା ଭିତର କାନ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି।
କେତେକ ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଏବଂ ଚାପ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ବାରମ୍ବାର ହୁଏ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଭାବେ ଉଭା ହୁଏ।
ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ବ୍ୟତୀତ, ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହେବା, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମିବା , କାନରେ ଶବ୍ଦ ହେବା, ବାନ୍ତି ହେବା। କିଛି ଲୋକ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି।
ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହିତ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟ, ହାତ ପାଦ ଶୂନ୍ୟ ହେବା କିମ୍ବା କଥା କହିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରୋଗର ସୂଚକ।
ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର କାରଣ
ଏ ନେଇ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଅନେକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରରେ ପାଣି ଏବଂ ଲୁଣର ଅଭାବ ଥାଏ।
ରକ୍ତହୀନତା ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, କାରଣ ଏଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ଭିତର କାନ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଭର୍ଟିଗୋ, ଯେଉଁଥିରେ କାନର ସନ୍ତୁଳନ ବିଚଳିତ ହୁଏ।
ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଶର୍କରା ସ୍ତର ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ପାର୍କିନ୍ସ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଭଳି ସ୍ନାୟୁ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଲାଗି ରହିଥାଏ।
ଏହି ସମସ୍ୟା ବୟସ୍କ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ
-ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖନ୍ତୁ।
-ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୌହ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ।
-ହଠାତ୍ ଠିଆ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠନ୍ତୁ।
-ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
-ଯଦି ଆପଣ କାନ କିମ୍ବା ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ।
-ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କିମ୍ବା ତୀବ୍ର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।