ହଠାତ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତା’ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଯାହା କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହଠାତ୍ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୈନପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ସୀତା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାଲାନ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଏକ ଛୋଟ କିରାଣା ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିବା ସୀତା ଏହି ମେସେଜ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବା ₹୯,୯୯,୪୯,୫୮୮ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏଟିଏମ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖି ମା’ ଏବଂ ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ : ମେସେଜଟି ପଢ଼ିବା ପରେ, ସୀତା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଟିଦିନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତା’ପରେ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ATM କୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଖାଗଲା, ଉଭୟ ମାଆ ଏବଂ ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା: ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା?
ସୀତାଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଗଲା: ଏତେ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୀତା ସୁଜ୍ଞାନ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନଥିଲେ। ବରଂ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ଫେରିଗଲେ ଯେପରି କିଛି ଘଟିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଗାଁରେ ଆଲୋଚନା: ସୀତାଙ୍କ ଘଟଣା ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବଳ ₹୪୫,୦୦୦ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ।
ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା: ପରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କଲେ, ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୀତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା। ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ପରିମାଣ ଏକ ବୈଷୟିକ କାରଣ ଥିଲା: ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଲାଇଏନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ଏହି ବଡ଼ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା।