LIVE ମ୍ୟାଚରେ ଆହତ ହେଲେ ଅଧିନାୟକ, World Cupରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହାହେଲେ ଖେଳାଳି
ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଆହତ ହେଲେ କ୍ୟାପଟେନ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ର ୧୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକ ଚାମାରି ଆଟାପାଟ୍ଟୁ ଆଘାତ ପାଇ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।
ଆଟାପାଟ୍ଟୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୫୩ ରନ୍ର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକ ଆଟାପାଟ୍ଟୁ ଏବଂ ହାସିନି ପେରେରା ଇନିଂସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଟାପାଟ୍ଟୁ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଏହି ଘଟଣା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସର ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ପିନର ଲିନସେ ସ୍ମିଥଙ୍କ ତୃତୀୟ ବଲ୍ ରେ, ଆଟାପାଟ୍ଟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ମିଡୱିକେଟ ଆଡକୁ ଏକ ସଟ୍ ଖେଳି ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି, ଅନ୍ୟ ଓପନର ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାର ପଡ଼ିଆକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଫିଜିଓ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଟାପାଟ୍ଟୁ ଉଠିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ରଖାଯାଇ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଲେ ଆଟାପାଟ୍ଟୁ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍କୋର ୧୮ ରନ ଥିବା ବେଳେ ଆଟାପାଟ୍ଟୁ ୭ ରନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକ ବିନା ରନ ଚେଜ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା।
ତଥାପି, ରକ୍ଷାକାରୀ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ଆଟାପାଟ୍ଟୁଙ୍କ ଆଘାତ ଗୁରୁତର ନଥିଲା, କେବଳ ତାଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମେଡିକାଲ୍ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ୨୩ତମ ଓଭରରେ ଦଳ ତା’ର ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା, ଆଟାପାଟ୍ଟୁ କ୍ରିଜ୍ କୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ।