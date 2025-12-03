ଘରୁ ଫେରାର୍ ହୋଇ ପ୍ରେମିକ ସହ ଥିଲେ ଲିଭ୍-ଇନରେ…କାହିଁକି ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକା?
4 ବର୍ଷ ଲିଭ୍-ଇନରେ ରହିବା ପରେ କାହିଁକି ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକା?
ପାଟଣା: ବିହାରର ପାଟନାରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ଲିଭ୍-ଇନରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଘରମାଲିକ ତଳ ମହଲାରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଘଟଣାଟି ଦାନାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନୟାଟୋଲାରେ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମା ନିବାସୀ ଅନାମିକା ତିୱାରୀ (୨୦)। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଅନାମିକାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଅଭିରାଜ କପନର କୁମାର ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।
ଅଭିରାଜ କୁମାର ସିୱାନର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡୁମରିର ବାସିନ୍ଦା। ଅଭିରାଜଙ୍କ ମାମୁଁଘର ଏକମାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନାମିକାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ।
ଘରମାଲିକଙ୍କ ଫୋନ୍
ଅନାମିକାର ପ୍ରେମିକ ଅଭିରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ କିଛି ମାସ ଧରି ନୟାଟୋଲାରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସୋମବାର ଏକ ନୂତନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଦୋକାନରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଅଭିରାଜ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘର ମାଲିକ ଫୋନ କରି କହିଲେ “ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସେ, ଅନାମିକା ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି”। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନାମିକା ଘର ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।” ଅଭିରାଜ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରେଡି କରିଥିଲେ।
ଝିଅର ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି
ଷ୍ଟେସନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଝିଅର ପରିବାର ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଝିଅର ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।