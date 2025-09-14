Bollywood News: ବାଗୀ-4 ଫ୍ଲପ୍ ! ଏବେ ସଲମାନଙ୍କ ‘ଶତ୍ରୁ’ ସହ ଏକାଠି ହେବେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ହେବ ଧମାକା
ବାଗୀ-4 ଫ୍ଲପ୍ ପରେ ଏବେ ସଲମାନଙ୍କ ‘ଶତ୍ରୁ’ ସହ ହାତ ମିଳାଇବେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ । ହେବ ହଙ୍ଗାମା । ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଶତ୍ରୁ ।
ମୁମ୍ବାଇ: ଏବେ ସଞ୍ଜୁ ବାବାଙ୍କ ପାଳି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଅଛି। ସେ ଅଧିକାଂଶ ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। କେବଳ ବଲିଉଡ ନୁହେଁ, ସେ ଅନେକ ଶାଉଥ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ।
ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ‘ବାଘୀ ୪‘ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ କଥା ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ବଜେଟ୍ ଆଦାୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କିଏ?
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି – KD DEVIL। ଫିଲ୍ମରୁ ସଞ୍ଜୁ ବାବାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ନାମ “ଧକ୍ ଦେବା” ହେବ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ରୁବ ସରଜା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ।
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି?
Kvn ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, କିଚ୍ଚା ସୁଦୀପଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଫୁଲ ଦେଇ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଫଟୋରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ନୋରା ଫତେହୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
ଅର୍ଜୁନ ଜାନ୍ୟା ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଲୁକ୍ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, କିଚ୍ଚା ସୁଦୀପ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଅଭିନେତା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଦବଙ୍ଗ 3 ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ବଲ୍ଲି ସିଂହ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।