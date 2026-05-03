ପରଲୋକରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ସୁଦେଶ କୁମାର
୧୯୫୦, ୬୦ ଏବଂ ୭୦ ଦଶକରେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସିନେମା ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ସୁଦେଶ କୁମାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ୯୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିନେମାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ସୁଦେଶ ଧାୱନ, ଯିଏ କି ସୁଦେଶ କୁମାର ନାମରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ମଇ ୧, ୨୦୨୬ରେ ୯୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣକ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଚ୍ କାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
‘ଦି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସୁଦେଶ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟା ଧାୱନ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ; କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ହିଁ ସେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ।” ୧୯୩୧ ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପେଶାୱାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୁଦେଶ କୁମାର ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ସେ ଏଲଫିନଷ୍ଟୋନ୍ କଲେଜରୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୁଦେଶଙ୍କ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଦେଶଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅଲଗା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା।
ସୁଦେଶ କୁମାରଙ୍କର କପୁର ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା; ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ପରସ୍ପରର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କପୁରଙ୍କ ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ‘ପୈସା’ (୧୯୫୭) ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନିଜେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କପୁର ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସୁଦେଶ କୁମାର ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଛୋଟି ବେହେନ୍’ (୧୯୫୯) ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ‘ଭରୋସା’ (୧୯୬୩), ‘ଗୃହସ୍ତି’ (୧୯୬୩), ‘ଖାନ୍ଦାନ୍’ (୧୯୬୫) ଏବଂ ‘ଗୋପି’ (୧୯୭୦) ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ୧୯୬୧ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ‘ସାରଙ୍ଗା’ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭାବରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ରାତାରାତି ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ ପାଲଟିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୭୦ ଦଶକରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ‘ମନ୍ ମନ୍ଦିର’, ‘ଉଲ୍ଜନ’, ‘ବଦଲତେ ରିସ୍ତେ’ ଏବଂ ‘ଜାନ୍ ହଥେଲି ପେ’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପରହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।