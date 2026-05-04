ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ… କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼… ତୁମେ କଣ ମୋ ସହିତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ?

ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ: ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ… କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼.., ତୁମେ କଣ ମୋ ସହିତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ? ଯୌବନର ପଦାର୍ପଣରେ ଏମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡାଇଲଗ୍ ମାରି କଫି ସପ୍ରେ ପତ୍ନୀ ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଥିଲେ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏନ୍ଆର ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି । ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ସୁଧାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିଦ୍ଦଲପଟ୍ଟାରେ ଗାଁରେ । ସେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ମହୀଶୁର ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ମହୀଶୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ କାନପୁର ଆଇଆଇଟିରୁ ଏମ୍ଟେକ ପାସ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ୟାରିସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ନାରୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ।
ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପାଇଲେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଲେଖାଦେଖି ଓ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଲେଖା ସେତେବେଳର ବଡ଼ବଡ଼ ମ୍ୟାଗାଜିନ ବାହାରୁଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସନ୍ନା ପୁଣେରେ ଥିବା ଟେଲକୋରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସୁଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟେଲକୋରେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଜେଆରଡି ଟାଟାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ।
ପ୍ରସନ୍ନା ଅନେକ ସମୟରେ ମ୍ୟାଗାଜିନ କିଣି ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଧାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ସୁଧା ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ବାହାରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଲେକ୍ଷକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ନାରୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନା ବହୁ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଖା କରିବା ପାଇଁ ସୁଧାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ଯୁବକ ହୋଇଥିବେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବତିଗଲା।
ସୁଧାଙ୍କୁ କେମିତି ଭେଟିଲେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି
ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ୟାରିସରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ସୁଧାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସୁଧାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନା ଚିହ୍ନାଇଥିଲେ । ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପତଳା ଓ ଗେଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ।
ସୁଧାଙ୍କୁ ପ୍ରେପୋଜ ମାରିଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି
ଦିନକର କଥା। ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ସୁଧାଙ୍କୁ ଡ଼ାକିଥିଲେ। ସୁଧା ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ କଫି ସପ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଭୟ ବହୁ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସୁଧାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ କହିଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼। ତୁମେ କଣ ମୋ ସହିତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ? ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଏହି କଥା ସୁଧାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଚାକିରିରେ ଅସ୍ଥିରତା ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଭାବିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ହଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୁଧା କହିଥିଲେ।
ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ଫସାଇଦେଲା
ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ। ପୁଣେରେ ପଟନୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସୁଧା ବାପାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ବାପା ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଧା ଜଣାଇଥିଲେ। ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ସକାଳ ୯ ଟାରେ ସୁଧାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାଟିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ସକାଳ ଗଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସୁଧାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମର ବାହାନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁଧାଙ୍କ ବାପା ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସିଏ କି ମଣିଷ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
ସାଦାସିଧା ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର
ବାପାଙ୍କର ଏପରି ଟିପ୍ପଣିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଧା। କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବାପା ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ସହମତିରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର। ୧୯୭୮ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ହାତକୁ ଦି ହାତ ହୋଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସୁଧା । ଅତି ସାଦାସିଧା ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଉଭୟ ନିଜ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସୁଧାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ହେଉଥିଲା ବହୁ ଅର୍ଥ। ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସିବ?
ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସୁଧା ଦେଇଥିଲେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା
ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ୭ ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଇନ୍ଫୋସିସ୍। ଏଥିପାଇଁ ସୁଧା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁଧାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଇନ୍ଫୋସିସ୍। ୩ ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ଦରମାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସୁଧା ଟେଲକୋରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଓ ସଂସାର ସମ୍ଭଳୁଥିଲେ। ଘରର କୌଣସି ଖବର ଶ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଝୁନଥିଲେ। ନିଜର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଇନ୍ଫୋସିସକୁ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଧା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବାର ଚଳାଇଲେ। ହେଲେ ଇନ୍ଫୋସିସରେ ଚାକିରି କଲେ ନାହିଁ।
ଇନ୍ଫୋସିସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ
୧୯୯୬ ସୁଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଇନ୍ଫୋସିସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାଠାଗାର ଓ ୧୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଶହ ଶହ ସ୍କୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ସୁଧା ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦରମା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମନୋନୀତ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ।
ନିଜର ସାଦାସିଧା ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସୁଧା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ଉପହାର ନୁହେଁ। ପରସ୍ପରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜର ଭାବିଲି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସୁଧା ବିନା ଇନ୍ଫୋସସ ନାହିଁ। ସେ ମୋର ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି।