ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଚିନି, ଅଟା, ଡାଲି ଓ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଲା
ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଲ୍ ନିନୋର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ କମିଥିବାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ କମିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଚିନି, ଅଟା, ଡାଲି, ଖାଇବା ତେଲ ସମେତ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପନିପରିବା ଦର ଉଚ୍ଚ ଥିବାବେଳେ, ଏବେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଛି।
ବଜାରରେ ଲଗାତାର ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷକରି ଚିନିର ଦାମ ଗତ ଏକ ମାସରେ କିଲୋ ପିଛା ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି।
ମେ’ ମାସରେ କିଲୋ ପିଛା ୪୦ରୁ ୪୫ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଚିନି ଏବେ ୫୫ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବଜାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଚିନିର ହୋଲସେଲ୍ ଦର ମେ’ ମାସରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୪,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି।
ଖାଇବା ତେଲର ଦର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୭୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ୧୯୦ ଟଙ୍କା ଟପିଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଆଶଙ୍କା, ଏଭଳି ଦର ବଢ଼ିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପିଛା ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।
ଚାଉଳର ଦର ମଧ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୫ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ବିରି ଡାଲିର ହୋଲସେଲ୍ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଅଟା, ସୁଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ମଧ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୫ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଚିନି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଶରେ ଆଖୁର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଖୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଚିନିର ଦାମ ବଢ଼ିଥିବା ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।