ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଉଡ଼ିଲା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଗଲା ୧୪ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ, ମୁନିରଙ୍କ ଉଡ଼ିଲା ହୋସ୍
ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଉଡ଼ିଲା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଗଲା ୧୪ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପାଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି । ବନ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲାର ମିରିୟାନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତଥା ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭବନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣରେ ଅତିକମ୍ରେ ୧୪ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୮ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬ ଜଣ ସେନା ତଥା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଜବାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବନ୍ନୁ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷା: ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଝେଇ ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସହ ଧକ୍କା କରାଇଥିଲେ । ଏହି ଭବନରେ ପୋଲିସ, ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାନ୍ତି ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ମୁତୟନ ରହୁଥିଲେ । ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଅନ୍ଧାଧୁନ୍ଧ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ।
ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକ୍ରମଣରେ ବିଲ୍ଡିଂର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସାହସର ସହ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।
ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରିଲା ସେନା: ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କିଏ: ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ‘ଇତ୍ତେହାଦ-ଉଲ୍-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ’ ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୌଥ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଗୋଇନ୍ଦା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ର ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।