ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ: ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଭବ୍ୟ ମହାମିଶ୍ରଣ
ପ୍ରଶାସନ ପରେ ଏବେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ସୁଜାତା: ନବୀନଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍, ଆଜି ଧରିବେ ଶଙ୍ଖ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶଙ୍ଖ ଧରି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସିକା ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ତାଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ନବୀନ ନିବାସରୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ: ପୂରା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ନବୀନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ସୁଜାତା ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ନିବାସ ପହଞ୍ଚି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ।
ଭବ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ: ଏହାପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ‘ଶଙ୍ଖ ଭବନ’କୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବେ।
୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ନେତାଙ୍କ ସମାଗମ, ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ସୁଜାତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସିକାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ରାଜନୀତି ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଏବଂ ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।