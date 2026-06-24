ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତାଙ୍କର ହେବ ‘ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି’, ଦଳ ପାଇଁ ହେବେ ନୂଆ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନା ପୁଣି ଘେରିବ ‘ଅମଲାତନ୍ତ୍ର’ ବିବାଦ
ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି: ନୂଆ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନା ନୂଆ ବିବାଦ?
Sujata Karthikeyan BJD Entry: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରୁ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ୫ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁଜାତା ‘ଶଙ୍ଖ’ ଧରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୨ଟାରେ ନବୀନଙ୍କ ‘ମେଗା ବୈଠକ’
ଅନ୍ୟପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୧୨ଟାରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଜରୁରୀ ଓ ବଡ଼ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ନିଜେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି।
ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କ’ଣ ହେବ ବିଜେଡି ଭବିଷ୍ୟତ
୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପଛରେ ‘ଅମଲାତନ୍ତ୍ର’ କୁ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ତଥା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଦୁଇଧାରିଆ ଖଣ୍ଡା ସଦୃଶ ହୋଇପାରେ।
ସୁଜାତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ‘ମିଶନ ଶକ୍ତି’ର ସଚିବ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବିଜେଡିର ମୂଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁହାଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦଳ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ସାଜିପାରନ୍ତି।
ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଜାତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୁଣିଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ‘ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବିବାଦ’କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରେ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀମାନେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା କରିପାରନ୍ତି।
ସୁଜାତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ଦଳର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା
ସୁଜାତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ଦଳରେ ନୂଆ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି ତ?
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ସୁଜାତା ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ସଂଗଠନରେ କୌଣସି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳେ, ତେବେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିପାରେ।
ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ନୁଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର କ୍ଷୋଭ ଓ ଆକ୍ରୋଶର ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦଳକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେବା ପାଇଁ “ଭଣ୍ଡଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍”। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଘରକୁ ଆଗରୁ ଦଖଲକୁ ନିଆସରିଛି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ନଜର ସିଧାସଳଖ ‘ନବୀନ ନିବାସ’ ଓ ‘ଦଳର ପାଣ୍ଠି’ ଉପରେ ରହିଛି।
ଦଳର ସବୁ ନେତା ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଡାକି ତାମିଲ୍ ବୋହୂକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କାଲି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମୟୀ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି।