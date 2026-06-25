ସୁଜାତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶରେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରିବେ କାମ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ (IAS) ଅଫିସର ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆଜି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଜାତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଇବାର ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଜାତା ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୂରା ଭରସା ଅଛି।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏବେ ସେ ଜଣେ ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ନିଜର ଏହି ଅନୁଭୂତି ବଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।” ଏହା ସହିତ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା କଥାକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ୨୪ ବର୍ଷର ସରକାରୀ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି, “ବିଗତ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ନେହ-ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମୁଁ ପୂରା ନିଷ୍ଠାର ସହ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିବି।” ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ବେଳେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।