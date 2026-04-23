ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ: ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମ୍ଭାବନା!

ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି (Summer Vacation) ଆଗୁଆ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି (Summer Vacation) ଆଗୁଆ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଖରାଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୧ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ମେ’ ମାସରୁ ଛୁଟି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ଆଗୁଆ କରାଯାଉଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଥିସହିତ, ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

More Stories

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼…

ବଙ୍ଗଳାରେ ରେକର୍ଡ ୯୦% ମତଦାନ: ଦିଦି ଯିବେ ନା…

ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମ ଏବଂ ଆବୁ ସାଲେମଙ୍କ…

‘ବିଜେପିର ଅନ୍ତ…

1 of 23,556