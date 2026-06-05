ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଢିପାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି !

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅବଧି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅବଧି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ। ସେତେବେଳର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କମିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଛୁଟି ଅବଧି ବଢ଼ାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପାଇଁ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧୭ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଗରମକୁ ଦେଖି ଛୁଟି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

PF ଖାତାରେ ଦେଖାଯାଉନି ସୁଧ, ଚିନ୍ତା…

ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଜୁଲାଇରୁ ବସ୍ ଚକା ଜାମ୍!

You might also like More from author
More Stories

PF ଖାତାରେ ଦେଖାଯାଉନି ସୁଧ, ଚିନ୍ତା…

ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଜୁଲାଇରୁ ବସ୍ ଚକା ଜାମ୍!

ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଏସବୁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ,…

ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଥମ ଇବୋଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ !

1 of 29,432