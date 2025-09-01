‘ମୁଁ ଏକା ଥିଲେ…’, ଅଭିନେତ୍ରୀ ବଖାଣିଲେ ନିଜ ଲୋମଟାଙ୍ଗୁରା କାହାଣୀ, କେମିତି ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ବମ୍ବେରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁମୋନା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ସୁମୋନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମରାଠା କୋଟା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ସୁମୋନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ବମ୍ବେକୁ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାଁନ୍ତି।
ସୁମୋନା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି- ‘ଆଜି ଦିନ 12:30 ସମୟରେ ମୁଁ କୋଲାବାରୁ ଫୋର୍ଟ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ହଠାତ୍- ମୋ କାରକୁ ଭିଡ଼ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। କମଳା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟୋଲ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ କାରର ବନେଟ୍କୁ ଜୋରରେ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ। ସେ ମୋ କାର ଉପରେ ତାଙ୍କ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ପେଟକୁ ଚାପି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଦୋଳି ଡୁଲୁଥିଲେ ଯେପରି ସେ କିଛି ଅଯଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି।’
ଦକ୍ଷିଣ ବମ୍ବେର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି…’
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି- ‘ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଝରକାରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିଲେ, ଜୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର! ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହସୁଥିଲେ। ଆମେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ସମାନ କଥା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। କୌଣସି ପୋଲିସ ନାହିଁ। (ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରେ ଦେଖିଲୁ, ସେମାନେ କେବଳ ବସିଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ, ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ)। କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ, ଦକ୍ଷିଣ ବମ୍ବେର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଆଉ ରାସ୍ତା? କଦଳୀ ଚୋପା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫୁଟପାଥ୍ ଅଧିକୃତ ଥିଲା।’
‘ମୁଁ ଯଦି ଏକା ଥାଆନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା?’ ସୁମୋନା କହିଲେ- ‘ବିରୋଧ ନାମରେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଗରିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାସ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସାରା ଜୀବନ ବମ୍ବେରେ ରହିଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ବମ୍ବେରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ମୋର ନିଜ ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷାରେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିବାରୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଏକା ଥାଆନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା?’
ସୁମୋନା ତା’ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି- ‘ମୁଁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏପରି କଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗେ। ପ୍ରତିବାଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଏହା ଦେଖିଛୁ। ଏବଂ ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜକତା।’#
‘ଯଦି ନିରକ୍ଷରତା ଏବଂ ବେକାରୀ କବଳିତ ହେଉଛି…’
ଶେଷରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି- ‘ଜଣେ କରଦାତା ନାଗରିକ ଭାବରେ, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଏହି ସହରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଶାସନ ଏବଂ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱର ଏହି ଉପହାସ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆମ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି।’ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ସୁମୋନା ଲେଖିଛନ୍ତି- ‘ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ପରି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ପରି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହା ସେହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ଯାହା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାତିବାଦ, ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ନିରକ୍ଷରତା ଏବଂ ବେକାରୀ କବଳିତ ହେଉଛି, ଏହା ବିକାଶ ନୁହେଁ। ଏହା ଅବନତି।’