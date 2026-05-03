ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗ୍ରହ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ୪ ରାଶି ହେବେ ମାଲାମାଲ୍, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ ପ୍ରବଳ ଲାଭ

ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗ୍ରହ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ୪ ରାଶି ହେବେ ମାଲାମାଲ୍

By Jyotirmayee Das

Surya Gochar: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସୋମବାର, ମଇ ୧୧, ୨୦୨୬, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୭ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର (ଚନ୍ଦ୍ର ଭବନ) କୃତ୍ତିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ୨୫ ମଇ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ କରିବେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସାଧାରଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସମସ୍ତ ରାଶି ବିଷୟରେ…

କର୍କଟ ରାଶି: କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ।

ସିଂହ ରାଶି: ସିଂହ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୌର ନକ୍ଷତ୍ର ଗମନ ଏକ ଏପରି ସମୟ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ କରିବ। କ୍ୟାରିୟର ସଫଳତାର ପଥ ଖୋଲିଯିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବି ମଜବୁତ ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Amazing! ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି? ପୁରୁଣା…

ଓଜନ କମେଇବାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଓଟ୍ସ,…

ବିଛା ରାଶି: ବିଛା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ।

ମୀନ ରାଶି: ମୀନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପରିସର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

Amazing! ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି? ପୁରୁଣା…

ଓଜନ କମେଇବାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଓଟ୍ସ,…

Jio Vs Airtel: ୩୫୫ ଟଙ୍କାରେ କିଏ ଦେଉଛି…

ଆଜିଠୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଆରମ୍ଭ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ…

1 of 25,703