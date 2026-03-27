ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଗୁରୁ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ, ୪ ରାଶିରେ ମିଳିବ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି !

ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଗୁରୁ ଯୋଗ: ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର

By Jyotirmayee Das

Sun–Jupiter Alignment: ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଚାରୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ଉଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୂଚକ। ବିପରୀତରେ, ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ, ଭାଗ୍ୟ, ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତାନର ସୂଚକ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ‘କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ’ (ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଦିଗ) ଗଠନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତଥାପି, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ କେଉଁ ରାଶିପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ମିଥୁନ ରାଶି: କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ଆଣିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଗଭୀର ହେବ। ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସତ, ବିନା ଜିମ୍ ଏବଂ…

Kalki Avatar: ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଉଠିବ ସହର!…

କନ୍ୟା ରାଶି: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଯାହା ଫଳରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ । ଯେପରିକି ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ (ସୁନା ଏବଂ ରୂପା) ବାଣିଜ୍ୟ, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଧନୁ ରାଶି: କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ଗଠନ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ଶେଷରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସୁବିଧା ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବ, ଏହାକୁ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କରିବ।

ମୀନ ରାଶି: ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ଚାପରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୁକ୍ତି ଆଣିବ। ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ କାମ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିସ୍ତାର ହେବ।

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସତ, ବିନା ଜିମ୍ ଏବଂ…

Kalki Avatar: ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଉଠିବ ସହର!…

Tilak Benefits: କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତିଲକ…

Horoscope: ରାମ ନବମୀରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗର…

