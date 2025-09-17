ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଏହି ରାଶି ହେବେ ମାଲାମାଲ୍, ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ; ଏହି ରାଶିଙ୍କର ବଢିବ ଟେନସନ୍
ଆଜିଠାରୁ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣଇବା କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଏହା କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିଠାରୁ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିର ପଶରା ଖୋଲିବ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଶି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନଅଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଜ୍ୟୋତିଷ ବିମଳ ଜୈନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖ ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧:୪୮ ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ୧:୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟକୁ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସାଧାରଣ ଶୁଭ ସମୟ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନ କରିବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ବିଧି ଅଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଶନି ସମାସପ୍ତକ ଯୋଗ: ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ, ମଙ୍ଗଳ ତୁଳା ରାଶିରେ, ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନରେ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ, ଶନି ମକର ରାଶିରେ ଏବଂ ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମସପ୍ତକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଏକ ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରହ ମିଶ୍ରଣରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା ଜାରି ରହିବ: ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଷ୍ଟକ୍, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଭୂମି, ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜାରି ରହିବ। କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିବ। ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଆରୋପ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ।
ଗ୍ରହଙ୍କର ଏହି ୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ମେଷ, କର୍କଟ, ବିଛା ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଶି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମେଷ: ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଉନ୍ନତ ପରିସ୍ଥିତି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ, ଚାକିରି ପଦୋନ୍ନତି, ଋଣମୁକ୍ତି, ଫଳପ୍ରଦ ଯାତ୍ରା।
ବୃଷ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରାଶା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବାଧା।
ମିଥୁନ: କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ, କ୍ଷତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ।
କର୍କଟ: ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ, ସପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି, ଉପହାର କିମ୍ବା ସମ୍ମାନରୁ ଲାଭ, ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ଶୁଭ ସମାଚାରରୁ ଖୁସି।
କନ୍ୟା: ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ ବାଧା, ବିଶ୍ୱାସଘାତର ଭୟ, ଯାନବାହାନରେ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି।
ସିଂହ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଳସ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଖି ସମସ୍ୟା।
ତୁଳା: ଆଶାର ବିପରୀତ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ, ଜଟିଳତା, ଋଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ଆଘାତର ସମ୍ଭାବନା, ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ।
ବିଛା: ପରିସ୍ଥିତି ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନୁକୂଳ କରେ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଋଣ ପରିଶୋଧ, ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ।
ଧନୁ: କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅଗ୍ରଗତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ରଗତି। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମଣ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଆଗ୍ରହ।
ମକର: ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମନ ଅଶାନ୍ତ, ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଳସ୍ୟ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ନାକ ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା।
କୁମ୍ଭ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରାଶା, ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିରର୍ଥକ ଯାତ୍ରା, ଯାନବାହାନ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା।
ମୀନ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ମତଭେଦ, ବିଶ୍ୱାସଘାତର ଭୟ, ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଅଭାବ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା।
ସାଡେ ସତୀ ସମୟରେ ଶନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ: ଜ୍ୟୋତିଷ ବିମଳ ଜୈନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡରେ ଅଶୁଭ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, କିମ୍ବା ଯାହାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡରେ ସାଡେ ସତୀ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଶନିଙ୍କ ଅଧୈୟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ, ମୀନ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଶନିଙ୍କ ସାଡେ ସତୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶନିଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏହିପରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ, ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଅୋଆଦିତ୍ୟହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ କବଚ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରୋଲି ବା ସିନ୍ଦୂର, ଚାଉଳ ଦାନା ଏବଂ ଲାଲ ଫୁଲ ରଖି ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ରବିବାର ଫଳ ଆହାର ଖାଆନ୍ତୁ: ରବିବାର ଦିନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3 ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଣ ବିନା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ଗହମ, ଗୁଡ଼, ତମ୍ବା, ଲାଲ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ନଗଦ ଦାନ କରନ୍ତୁ ।