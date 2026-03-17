ମୀନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ୩ ରାଶିଙ୍କର ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ, ଧନରେ ପୋତି ହୋଇଯିବେ ଏମାନେ, ମିଳିବ ସନ୍ତାନ ସୁଖ
ମୀନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ୩ ରାଶିଙ୍କର ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ, ଧନରେ ପୋତି ହୋଇଯିବେ ଏମାନେ
Sun Transit: ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚରକୁ ମୀନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଏହି ରାଶିରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏପ୍ରିଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଯାହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
୩ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭ
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମୀନ ରାଶିରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଯାହାକୁ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ।
ମେଷ: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଆଣିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନଜର ଆସିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଉଭା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚରକୁ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ବେତନଭୋଗୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଜଡିତ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସୂଚନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନର ଭାବନା ପ୍ରଚଳନ କରିବ ଏବଂ ଘରୋଇ ବାତାବରଣ ସହାୟକ ରହିବ।
ମକର: ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ସମାଜ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଜବୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।