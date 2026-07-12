କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯିବେ ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଜୁଲାଇ ୧୬ରୁ ଚମକିବ ଏହି ୫ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯିବେ ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଜୁଲାଇ ୧୬ରୁ ଚମକିବ ଏହି ୫ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ
Sun Transit: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଗୋଚରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଦଳାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରାଶି କର୍କଟରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ଭାବ ଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ବେଶ୍ ଖାସ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗୋଚର ଫଳରେ କେଉଁ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ..
ମେଷ ରାଶି: ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଏକାଧିକ ମାଧ୍ୟମରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି । ପରିବାରରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବୃଷ ରାଶି: ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । କୌଣସି ଜରୁରୀ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବା ସହ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ।
କନ୍ୟା ରାଶି: କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବିଶେଷ କୃପା ବର୍ଷାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ । ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ହଠାତ୍ ଗୁପ୍ତଧନ ବା ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି ।
ତୁଳା ରାଶି: ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ପ୍ରବେଶ କୌଣସି ବରଦାନଠାରୁ କମ୍ ହେବନାହିଁ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସମାଜରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବଡ଼ ମୁନାଫା ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ୍ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ୍ ପାଇବେ । ବିଶେଷକରି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।