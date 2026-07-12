କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯିବେ ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଜୁଲାଇ ୧୬ରୁ ଚମକିବ ଏହି ୫ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯିବେ ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଜୁଲାଇ ୧୬ରୁ ଚମକିବ ଏହି ୫ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ

By Jyotirmayee Das

Sun Transit: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଗୋଚରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଦଳାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରାଶି କର୍କଟରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ଭାବ ଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ବେଶ୍ ଖାସ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗୋଚର ଫଳରେ କେଉଁ ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ..

ମେଷ ରାଶି: ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଏକାଧିକ ମାଧ୍ୟମରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି । ପରିବାରରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି Redmiର ଧାଁସୁ ଫୋନ, ୭…

ଆପଣ ବି ସ୍ଵିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ…

ବୃଷ ରାଶି: ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । କୌଣସି ଜରୁରୀ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବା ସହ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ।

କନ୍ୟା ରାଶି: କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବିଶେଷ କୃପା ବର୍ଷାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ । ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ହଠାତ୍ ଗୁପ୍ତଧନ ବା ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି ।

ତୁଳା ରାଶି: ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ପ୍ରବେଶ କୌଣସି ବରଦାନଠାରୁ କମ୍ ହେବନାହିଁ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସମାଜରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବଡ଼ ମୁନାଫା ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ୍ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ୍ ପାଇବେ । ବିଶେଷକରି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି Redmiର ଧାଁସୁ ଫୋନ, ୭…

ଆପଣ ବି ସ୍ଵିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ…

ଘରର ଏହି କୋଣରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଗଛ,…

ଦୁନିଆର ଏହିି ଜାଗା ହେଉଛି ସାପମାନଙ୍କ…

1 of 25,948