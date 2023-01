ଡ୍ରାଇଭ ମାରି ଚମତ୍କାର ଧରିଲେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ରାଞ୍ଚି: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟି -୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିୱି ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ୧୭୭ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ମାତ୍ର ୨୧ ରନ୍ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଭାରତ।

ବାସ୍ତବରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଓଭରରେ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଓଭରରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମେ ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କୁ ତା’ପରେ ସମାନ ଓଭରରେ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଫଲୋଥ୍ରୂରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବଲକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବୋଲର ୱାଶିଂଟନ୍ ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବଲଟି ୱାଶିଂଟନ୍ ଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ଏହା ଉପରେ ଡ୍ରାଇଭ ମାରି ଶୁନ୍ୟରେ ଉଡି ଏକ ଅସମ୍ଭବ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ।

WHAT. A. CATCH 🔥🔥@Sundarwashi5 dives to his right and takes a stunning catch off his own bowling 😎#TeamIndia | #INDvNZ

Live – https://t.co/9Nlw3mU634 #INDvNZ @mastercardindia pic.twitter.com/8BBdFWtuEu

— BCCI (@BCCI) January 27, 2023