ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭାରତ, ତଥାପି ଖୁସି ନାହାଁନ୍ତି ଗାଭାସ୍କର, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ
Sunil Gavaskar: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ କହିବା ଅନୁଚିତ ।
ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ସମୟରେ ବୁମରାହ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଡିଜେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ “ବୁମ୍ ବୁମ୍ ବୁମ୍ରା” ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୭ ୱିକେଟରେ ୨୫୩ ରନ କରିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି, ” ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ‘ବୁମ୍ ବୁମ୍ ବୁମ୍ରା’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏହା ଓଭର ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଭର ସମୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍।”
ପୂର୍ବରୁ, ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଲେଜର ଶୋ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଭାସ୍କର ଏବଂ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC)କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଜାକବ ବେଥେଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସାତ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତକୁ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତର ୨୫୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବେଥେଲଙ୍କ ଶତକ (୧୦୫ ରନ, ୪୮ ବଲ, ସାତ ଛକା, ଆଠ ଚୌକା) ଏବଂ ୱିଲ ଜ୍ୟାକ୍ସ (୩୫ ରନ, ୨୦ ବଲ, ଚାରି ଚୌକା, ଦୁଇଟି ଛକା) ସହିତ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୭୭ ରନର ଭାଗୀଦାରି ଏବଂ ସାମ୍ କରନ (୧୮) ସହିତ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୫୦ ରନର ଭାଗୀଦାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ସାତ ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ ୨୪୬ ରନ କରିପାରିଥିଲା।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୩୮ ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବୁମରାହଙ୍କ ଚାରି ଓଭର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୩୩ ରନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୬୪ ରନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସ୍ପେଲ୍।
ଭାରତ ଏବେ ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।