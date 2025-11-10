Sunil Gavaskar: ରାଗିଗଲେ ଗାଭାସ୍କାର! ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ ୱିନର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ, କହିଲେ-ଏ ବେଶରମ ଲୋକ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ICC ଟ୍ରଫି ମରୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ, ICC ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଏବଂ BCCI ମଧ୍ୟ 51 କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନେତା ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଗାଭାସ୍କର ମହିଳା ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ
ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯେକେହି ବି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ପରେ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତମେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ସେହି ବେସରମ ଲୋକ କେବଳ ତୁମ ବିଜୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନିଜର ପ୍ରମୋଶନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ମିଡ୍-ଡେରେ ତାଙ୍କ ସ୍କଲମରେରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ। ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳେ, ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।”
ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ୧୯୮୩ ବିଶ୍ୱକପକୁ ମନେ ପକାଇଲେ
ଗାଭାସ୍କର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ୧୯୮୩ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ “1983 ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଝିଅମାନେ, ଯଦି ଏହି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଲୋକମାନେ ତୁମର ବିଜୟକୁ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ”।