LIVE ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅଭଦ୍ରାମି କଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କର ଉଡ଼ାଇଲେ ମଜାକ୍, ଏବେ ଭୋଗିବେ ବଡ଼ ସଜା!

କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରୁ ବାହାରିଯିବେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର!

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ତାଙ୍କ କଥା ଯୋଗୁଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସୁନାଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ୍ୱିକେଟକିପର ଟେଭିନ୍ ଇମଲାଚଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଗାଭାସ୍କର କଣ କହିଥିଲେ: ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ପୂର୍ବତନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଇଆନ୍ ବିଶପଙ୍କ ସହ ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୱିକେଟକିପର ଟେଭିନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ଗାଭାସ୍କର ବିଶପଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ବିଶପ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ରେ ଟେଭିନ ଏକ ଅଜବ ନାମ କି? ଟେଭିନ ଇମଲାଚ, କହି ବଡ଼ ଜୋରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

“ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ କ’ଣ ହତାଶ ହେଉଥିଲେ? ସେମାନେ କ’ଣ ତାଙ୍କୁ କେଭିନ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ?”

ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି: ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ମଜା କରି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି।

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପହାସ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋଲରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ: ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଲାଇଭ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଇଆନ୍ ବିଶପଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ନୂତନ ବଲ୍ ସହିତ ବାଉନ୍ସର କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି।

ବିଶପ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ବିଶପ କହିଥିଲେ, “ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଲ୍ସର ଏହି ବଲ୍ ଦେଖିପାର।” ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଭାସ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବହୁତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

