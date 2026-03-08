ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ହେବ ୩ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାହାରିବେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଏହି ଖେଳାଳି
ଟି–୨୦ ୱର୍ଲ୍ଡକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସୁନିଲ ଗାଭାସ୍କର
T20 World Cup Final: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଦଳ ପରିଚାଳନାକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖି, ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ସେ କେବଳ ଥରେ ୫୦ ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଥର ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ପିନରମାନେ ଚାରି ଥର ଆଉଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଫାଇନାଲ ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ।
ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଓପେନିଂ ଅବସର
ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଓପନିଂ କମ୍ବିନେସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଗାଭାସ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇପାରିବ, ଯାହା ଫାଇନାଲ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଗାଭାସ୍କର ମଧ୍ୟମ କ୍ରମକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଜଣେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ ଟାଟୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କେବଳ ବ୍ୟାଟିଂରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଫର୍ମ ବାହାରେ ଥିବା ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାମହାତୀ ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ଫାଇନାଲରେ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଚୟନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଫାଇନାଲ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ ଖେଳିବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।