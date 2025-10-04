ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ; ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ-କରିଶ୍ମା, ସଞ୍ଜୟ କପୁର ଭଉଣୀଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିସ୍ମା କପୁରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଶିଳ୍ପପତି ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କପୁର ପରିବାର ବିବାଦ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରରେ । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିରା କପୁର ସ୍ମିଥ୍ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିସ୍ମା କପୁରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟା ସଚଦେବ କପୁରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ କାହା ପରିବାର ଭିତରେ ପସି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଭୁଲ
ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିରା କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ନିକଟତା ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ କେବେବି ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ମନ୍ଦିରା କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ (ପ୍ରିୟା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ) ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେବେଠାରୁ ସେମାନେ ବିମାନରେ ଭେଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ନଥିଲି। ଲୋଲୋ (କରିସ୍ମା) ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ କିୟାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କିୟାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ । “
ବାପା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏ ବିବାହ
ମନ୍ଦିରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ । ବାପା ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ସେ ଏ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ । କେବଳ ବାପା ନୁହେଁ, ପରିବାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ । ମୋ ପାଇଁ, ଲୋଲୋର ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସବୁକିଛି । ”
ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ୧୨ ଜୁନ ୨୦୨୫ରେ ସଞ୍ଜୟ କପୁର ୟୁକେରେ ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୫୩ ବର୍ଷ ଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ କରିସ୍ମା ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ସମାଇରା ଏବଂ କିୟାନ୍ ଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ସହ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସଞ୍ଜୟ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ମଡେଲ ପ୍ରିୟା ସଚଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଆଜାରିଆସ୍ ଥିଲା। ପ୍ରିୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ ଥିଲା ।