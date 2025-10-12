Sunlight On Demand: ଆଉ ହେବନି ରାତି… ସିଧାସଳଖ ମହାକାଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆଣିବ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଅର୍ବିଟାଲ୍

ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଠାଇବ।

By Jyotirmayee
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦିବାଲୋକ ରହୁ, ସୌର ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଠାଇବ।

କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ସନଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କହୁଛି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସୌର ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା। ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ, 2026 ରେ Earendil-1 ନାମକ ଏକ 18 ମିଟର ଲମ୍ବା ପରୀକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 2030 ସୁଦ୍ଧା 4,000 ସାଟେଲାଇଟ୍ ର ନେଟୱାର୍କରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ରେ 54 ମିଟର ଚଉଡା ଦର୍ପଣ ରହିବ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଆଲୋକର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର କେବଳ 20 ପ୍ରତିଶତ ହେବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ନକରି ସକ୍ରିୟ ରହିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

PAK vs SA: ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ବଡ଼…

ଅଡୁଆରେ ଶେହବାଜ… ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଫଗାନ…

ସିଷ୍ଟମ୍ ସରଳ ମନେହୁଏ। ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଦର୍ପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କାନ୍ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଠାଇବେ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା 625 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ କରାଯିବ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୂରତାରେ, ଆଲୋକର କିରଣ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଚଉଡା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ମଳିନ ହେବ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୁହେଁ। ଏକ ଉପଗ୍ରହରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା 15,000 ଗୁଣ କମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ।

ଗତ ବର୍ଷ, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବେନ୍ ନୋଭାକ୍ ଏକ ଗରମ ବାୟୁ ବେଲୁନରେ 2.5 ମିଟର ଚଉଡା ଦର୍ପଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଳେ ଏକ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟର ଆଲୋକର 516 ୱାଟ୍ ମାପିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିର ପ୍ରାୟ ଅଧା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାମ କରେ।

କିନ୍ତୁ ମହାକାଶରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିନ୍ନ। 625 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ପଣ 6.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଅସମ୍ଭବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ମାତ୍ର 20 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3,000 ଉପଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 54 ମିଟର ଚଉଡା, ଏବଂ ଏହା କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିବ।

ଯେହେତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3.5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ହଜାର ହଜାର ଅଧିକ ଉପଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

PAK vs SA: ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ବଡ଼…

ଅଡୁଆରେ ଶେହବାଜ… ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଫଗାନ…

ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା…

ଭାରତ-ତାଲିବାନ ଭିତରେ ବଢୁଛି ସମ୍ପର୍କ, ସେପଟେ…

1 of 2,590