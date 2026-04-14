ମେଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ, ବଦଳିଯିବ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ କପାଳ!

Surya Gochar 2026 : ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମେଷ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟକୁ ‘ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି’ ବା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ମେଷ ପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ?
୧. ମେଷ ରାଶି : ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ରାଶିରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ।
୨. ସିଂହ ରାଶି : ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
୩. ଧନୁ ରାଶି : ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଫଳରେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ।
୪. ମୀନ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଛି। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ନୂତନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ।
ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରିବେ?
ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
‘ଓଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ’ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ପୂଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।