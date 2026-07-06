ଘଣ୍ଟାକୁ ୩୩୩ କିମି ବେଗରେ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ‘ବାଭି’, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ

ଏହି ନୂଆ ଉପଦ୍ରବ କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିରାଟ ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ନାଁ ‘ବାଭି’ (Bavi) ରଖିଛନ୍ତି।

ଝଡ଼ଟି ସହିତ ପ୍ରାୟ ୨୮୦ କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଲଗାତାର ପବନ ବହୁଥିବାବେଳେ, ୩୩୩ କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗର ଝଟକା ପବନ ସହ ଏହା ଆମେରିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ମାରିଆନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଭିମୁଖେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।

ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇମାମ ରେଜା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ…

ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସିଖବର: ୫୦…

ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସେବା (NWS) କହିଛି ଯେ ବାଭି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଡ଼। ସୋମବାର ସକାଳେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଡ଼ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ରୋଟାରେ ତାଣ୍ଡବର ଚେତାବନୀ:

ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ଟି ସିଧାସଳଖ ରୋଟା ଉପରେ କିମ୍ବା ଏହାର ଅତି ନିକଟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି ଯେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ମାସ ମାସ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ।

ଝଡ଼ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦ୍ୱୀପବାସୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପ୍ଲାଇଉଡ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଝରକା ଓ ଦ୍ୱାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିନାଶକାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଛି, ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଜାରି:

ରବିବାର ଗୁଆମ ଓ ଉତ୍ତର ମାରିଆନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଥିବାବେଳେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘର ଓ ଦୋକାନର ଦ୍ୱାର-ଝରକାରେ କାଠ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।

ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରାୟ ୨.୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଇମାମ ରେଜା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ…

ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସିଖବର: ୫୦…

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଓଜନର ମେଘ ଆକାଶରୁ କାହିଁକି…

ଲର୍ଡସରେ ପୁଣି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍‌ର ଦବଦବା, ୭ମ ଥର…

1 of 11,134