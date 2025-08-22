ଏସିଆ କପରେ ମ୍ୟାଚ ଟାଇ ହେଲେ ସୁପର ଓଭର ହେବ ନା ବୋଲ ଆଉଟ? କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ….

ଏସିଆ କପରେ ମ୍ୟାଚ ଟାଇ ହେଲେ ସୁପର ଓଭର ହେବ ନା ବୋଲ ଆଉଟ? କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ….
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ସୁପର ଓଭର ୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୮ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ସୁପର ଓଭର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ – ବଲ୍ ଆଉଟ୍ ନା ସୁପର ଓଭର।
ଏସିଆ କପରେ ସୁପର ଓଭର ନା ବଲ୍ ଆଉଟ୍?
ଏସିଆ କପରେ କେବେ ଡ୍ର ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ସୁପର ଓଭର କିମ୍ବା ବଲ୍ ଆଉଟ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବଲ୍ ଆଉଟ୍ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହେଲେ ସୁପର ଓଭର କରିବାର ନିୟମ ଅଛି। ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ, ଆଇସିସି ବଲ ଆଉଟ ବଦଳରେ ସୁପର ଓଭରକୁ ନିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା।
ଯଦି ସୁପର ଓଭର ମଧ୍ୟ ଡ୍ର ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ?
ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ସୁପର ଓଭର ଖେଳାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପରେ ସୁପର ଓଭର ମଧ୍ୟ ଡ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ଆଉ ଏକ ସୁପର ଓଭର ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରହିବ।
ସୁପର ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ କିପରି ଖେଳାଯାଏ?
ସୁପର ଓଭରରେ, ଉଭୟ ଦଳକୁ ୧-୧ ଓଭର ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦଳ ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟର ଏବଂ ଜଣେ ବୋଲର ଥାଆନ୍ତି। ଏକ ସୁପର ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଯେଉଁ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରେ ସେହି ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଏ।
ସୁପର ଓଭରର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ଓଭରର 6 ବଲ ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦଳର ଇନିଂସ ସେଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭର ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ।