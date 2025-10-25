Post Officeର ଧମାକେଦାର ସ୍କିମ୍: ଥରେ ଜମା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଆନ୍ତୁ ୫,୫୦୦ ଟଙ୍କା!

Post Officeର ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ । ଥରେ ଜମା କଲେ ସବୁ ମାସରେ ପାଇବେ ୫,୫୦୦ ଟଙ୍କା ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପିଲା, ଝିଅ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରେ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନା ବିପଦମୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁଧ ହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି।

ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା (MIS) କାହା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ?

ଏହି ଯୋଜନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜମା ତାରିଖରୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସୁଧ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ 7.4% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ଜମା ପରିମାଣ ସମାନ ରହିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ଜମା ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ଦମଦାର ଫିଚର, ବାସ୍…

ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ;…

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 616 ସୁଧ ପାଇବେ। ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 3,083 ସୁଧ ପାଇବେ। ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ଆପଣ ନିବେଶ କରିଥିବା ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ 1,000 ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହାର କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଜମା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି (ଯଥା, ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ), ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରିପାରିବେ।

ପ୍ରତି ମାସରେ 5,550 କିପରି ରୋଜଗାର କରିବେ?

ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 7.4% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରରେ ଠିକ୍ 5,550 ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିୟମିତ ସୁଧ ପାଇବେ।

5 ବର୍ଷ ପରେ, ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ରାଶି (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଫେରି ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମାସିକ ଆୟ ପାଇବା ଜାରି ରଖିପାରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାନ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ (MIS) ପୁନଃନିବେଶ କରିପାରିବେ ।

You might also like More from author
More Stories

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ଦମଦାର ଫିଚର, ବାସ୍…

ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ;…

ଏହି ନାମିଦାମି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି…

ଲିପ୍ଟ ଦେବା ବାହାନାରେ ୪ ଦିନ ଧରି ବାନ୍ଧିକି…

1 of 29,399