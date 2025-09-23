ସୁ ସୁ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଟାଇଫୁନ, ରଚିିବ ତାଣ୍ଡବ, କରିବ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ, ମାଡ଼ି ଆସିବ ସମୁଦ୍ର

ସୁ ସୁ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଟାଇଫୁନ, ରଚିିବ ତାଣ୍ଡବ, କରିବ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ, ମାଡ଼ି ଆସିବ ସମୁଦ୍ର
ହଂକଂରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ। ସୁ ସୁ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମାଡି ଆସିବ ସମୁଦ୍ର, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ସବୁ କିଛି। ଛାରକାର ହୋଇଯିବ ଘରଦ୍ୱାର। ଚୀନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ରାଗାସା ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାସଚ୍ୟୁତ କରିଛି।ହଂକଂ, ସେନଜେନ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ?
ହଂକଂ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ରାଗାସା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ୨୩୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଦେଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୨ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି।
ଏହା ବୁଧବାର ଚୀନ୍ର ଗ୍ୱାଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ସେନଜେନ୍ ଏବଂ ଶୁୱେନ୍ କାଉଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ହଂକଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଟାଇଫୁନ୍ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି କିମ୍ବା ବୁଧବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଝଡ଼ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ଚୀନ୍ର ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସତର୍କ କରିଛି ଯେ ଏହି ଝଡ଼ ଗ୍ୱାଙ୍ଗଡଙ୍ଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ।
ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବୁଧବାର ସକାଳେ ହଂକଂରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ୨ ମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୪ ରୁ ୫ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ମେତ ଉତ୍ତର ଲୁଜୋନର ୨୯ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଗାୟାନରୁ ୮,୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଯେତେବେଳେ ୧,୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଫେରି ସେବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାର ଲହରୀ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ।
ତାଇୱାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିଛି
ଝଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ ତାଇୱାନ ଏବଂ ହଂକଂ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ତାଇୱାନର ତାଇତୁଙ୍ଗ ଏବଂ ପିଙ୍ଗଟୁଙ୍ଗ କାଉଣ୍ଟିରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ବିମାନ ଏବଂ ଫେରି ସେବା ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଚୀନ୍ ପ୍ରଦେଶ ଫୁଜିଆନ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ସେନଜେନ ସହରରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିଠାରୁ ସେନଜେନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ପରେ ହଂକଂରେ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ମାକାଉ ଏବଂ ହଂକଂର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ୨୦୧୭ ରେ ଆସିଥିବା ଟାଇଫୁନ୍ ହାଟୋ ଏବଂ ୨୦୧୮ ରେ ଆସିଥିବା ଟାଇଫୁନ୍ ମାଙ୍ଗଖୁଟ୍ ପରି ହୋଇପାରେ।ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯଥାକ୍ରମେ ୧୫୪ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ୫୯୦ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ହଂକଂ ଏବଂ ଆଖପାଖ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଝଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବାଲିବସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ପବନରୁ କ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଝରକା ଏବଂ କାଚ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି।
ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଶହ ଶହ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ
ସୋମବାର ଦିନ, ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ବଜାରରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ହଂକଂ ଏବଂ ମାକାଉରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ଶେନଜେନ୍ ଏବଂ ଫୋସାନ୍ ଏବଂ ହାଇନାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ହାଇକୋଉରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ହଂକଂରେ ଶହ ଶହ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେନଜେନ ବିମାନବନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଟାଇଫୁନ୍ ମାକାଉରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରୁ ମାକାଉ ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।