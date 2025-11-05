Golden Supermoon: ଆଉ ଆସିବନି ଏଭଳି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜି ଜହ୍ନ ହୋଇଯିବ ସୁପରମୁନ୍, ଦେଖାଦେବ ବୃହତମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମାନ ଚନ୍ଦ୍ର
ଆଜି ଜହ୍ନମାମୁଁ ହୋଇଯିବ ସୁପରମୁନ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଦେବ ଦୀପାବଳିର ସଂଯୋଗ ଏଥର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଜି ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 5 ନଭେମ୍ବର, 2025 ରେ, ଆକାଶରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ରାତିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ବହୁତ ନିକଟତର ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଡ଼ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସୁପରମୁନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁପରମୁନ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ।
ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସୁପରମୁନ୍
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ଦେବ ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସୁପରମୁନ୍ ଏହି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ତଥାପି, ଆସନ୍ତା ମାସ ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଏକ ସୁପରମୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପରମୁନ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ।
ସୁପରମୁନ୍ କ’ଣ?
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ହେଲେ ଏକ ସୁପରମୁନ୍ ଘଟେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା କାରଣରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀରୁ ପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ସୁପରମୁନ୍ ପ୍ରାୟ ୬ ରୁ ୭ ପ୍ରତିଶତ ବଡ଼ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ୧୬ ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ।
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁପରମୁନ୍ ସମୟ
ଦିଲ୍ଲୀ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ନଭେମ୍ବର ୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତଥାପି, ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି।
ନଭେମ୍ବର 5ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭାରତରେ ସୁପରମୁନ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଯାହାକୁ ଲୋକ ରାତିସାରା ଦେଖିପାରିବେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୪୯ ରେ ଏହା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ବେଳେ ଦେଖାଯିବା ବେଳେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୧୫ ସମୟରେ ଏବଂ କୋଲକାତା ,ପାଟନାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୧୫ ସମୟରେ ଏହି ସୁପରମୁନ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।
ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସହର ଯେପରିକି ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ସିମଲା, ମନାଲି ଏବଂ ଲେହରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଦୁବାଇ, ଟୋକିଓ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ସିଡନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସୁପରମୁନ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଆମେରିକାରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହେବ । ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗବଳୟ ନିକଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗ ଜରୁରୀ ।