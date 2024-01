‘National Icon’ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ପଙ୍କଜ: ଏହି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ

ମୁମ୍ବାଇ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ପଙ୍କଜ । ଆଗକୁ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନେସନାଲ ଆଇକନ୍ ପଦରୁ ପଙ୍କଜ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଙ୍କଜଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ତେବେ ଅଚାନକ ନେସନାଲ ଆଇକନ୍ ପଦରୁ ପଙ୍କଜ ଓହରିବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ।

ତେବେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ୍ ଏ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଙ୍କଜଙ୍କ ଆଗାମୀ ସିନେମା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପଦବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପଙ୍କଜ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ତେଣୁ ପଙ୍କଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ମେ ଅଟଳ ହୁଁ’ ସିନେମାର ପ୍ରମୋସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ୨୦୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ନେସନାଲ ଆଇକନ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ନିକଯରେ ସେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ପଦରୁ ଓହରିଯାଇଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ । ଏ ନେଇ ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ସିନେମାରେ ଏକ ରାଜନେତା ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ । ତେଣୁ ଏମଓୟୁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନେସନାଲ ଆଇକନ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Acknowledging his role as a political leader in an upcoming film, actor @PankajTripathi has voluntarily stepped down as #ECI National Icon as per terms of MoU.

#ECI expresses gratitude for his impactful contribution to voter awareness & #SVEEP since Oct 2022 pic.twitter.com/83Ols8B9TY

— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) January 11, 2024