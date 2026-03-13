‘ହିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋମାଂସ ସେବନ ଜରୁରୀ..’, ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ FIR କୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛି। ଗୁରୁବାର (୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬) ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି।
ଜଷ୍ଟିସ ବି.ଭି. ନାଗରତ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଉଜ୍ଜଳ ଭୁଇଁୟାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆବେଦନ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ବୌଦ୍ଧ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ବୌଦ୍ଧ WhatsApp ରେ ସାତ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ମେସେଜ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ ଓ ଭୁଲ୍ ମତାମତ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମେସେଜରେ ‘ଏକ ଭଲ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ପାଇଁ ଗୋମାଂସ ସେବନ ଆବଶ୍ୟକ’ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ବୌଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସେହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲା ଓ କହିଥିଲା ଯେ FIR ରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅପରାଧର ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲା ଯେ ଏହି ମାମଲା ଏମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ, ଯାହା ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଅସହମତି ଓ ବିରୋଧକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ପରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ବୌଦ୍ଧ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି।